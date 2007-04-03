А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:55
А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
Додано: Сер 14 вер, 2022 21:31
написал же для тебя - Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:33
Re:huobi
Добридень!
А хто-небудь на Хуобі робить перекази з картки на картку без верифікації, які там ліміти на Р2Р на загальні обєми?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:42
Кстати, о Хуоби. У них сейчас раздача по 700 USDT каждому новорегу + сибаинами и другими плюшками ещё на пару десятков баксов сверху насыпят. Нужно зарегать новую учётку, пройти базовый KYC (только указать страну, имя-фамилию и дату рождения), закинуть 5+ баксов в любом эквиваленте и сделать один трэйд на любую сумму.
Если что, моя рефссылка, чтобы нам обоим ещё бонусов набросали:
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 16 вер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:49
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:55
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