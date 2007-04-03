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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3113311431153116
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:55

  Витаха написав:
  sergey_sryvkin написав:Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...

Earn

А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:31

  sergey_sryvkin написав:
  Витаха написав:
  sergey_sryvkin написав:Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...

Earn

А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.


написал же для тебя - Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:33

Re:huobi

Добридень!
А хто-небудь на Хуобі робить перекази з картки на картку без верифікації, які там ліміти на Р2Р на загальні обєми?
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:42

Кстати, о Хуоби. У них сейчас раздача по 700 USDT каждому новорегу + сибаинами и другими плюшками ещё на пару десятков баксов сверху насыпят. Нужно зарегать новую учётку, пройти базовый KYC (только указать страну, имя-фамилию и дату рождения), закинуть 5+ баксов в любом эквиваленте и сделать один трэйд на любую сумму.

Если что, моя рефссылка, чтобы нам обоим ещё бонусов набросали: Huobi

Зображення
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 16 вер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:раздача по 700 USDT каждому новорегу

а вывести 700 на Банан када мона бууудит?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:55

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:раздача по 700 USDT каждому новорегу

а вывести 700 на Банан када мона бууудит?

Всё, разобрался с этими 700 баксами бонусов. Их дают в виде кэшбэк ваучеров, которыми можно оплачивать торговые комиссии. Реальных бонусов со старта набегает примерно 15 баксов.
phantom_systems
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