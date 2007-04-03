Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:55
Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
Earn
А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
sergey_sryvkin
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Додано: Сер 14 вер, 2022 21:31
sergey_sryvkin написав: Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
Earn
А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
написал же для тебя - Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью
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Додано: Чет 15 вер, 2022 16:33
Добридень!
А хто-небудь на Хуобі робить перекази з картки на картку без верифікації, які там ліміти на Р2Р на загальні обєми?
sergia
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:42
Кстати, о Хуоби. У них сейчас раздача по 700 USDT каждому новорегу + сибаинами и другими плюшками ещё на пару десятков баксов сверху насыпят. Нужно зарегать новую учётку, пройти базовый KYC (только указать страну, имя-фамилию и дату рождения), закинуть 5+ баксов в любом эквиваленте и сделать один трэйд на любую сумму.
Если что, моя рефссылка, чтобы нам обоим ещё бонусов набросали:
Huobi
Востаннє редагувалось
phantom_systems
в П'ят 16 вер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:49
phantom_systems написав:
раздача по 700 USDT каждому новорегу
а вывести 700 на Банан када мона бууудит?
Amethyst
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:55
Amethyst написав: phantom_systems написав:
раздача по 700 USDT каждому новорегу
а вывести 700 на Банан када мона бууудит?
Всё, разобрался с этими 700 баксами бонусов. Их дают в виде кэшбэк ваучеров, которыми можно оплачивать торговые комиссии. Реальных бонусов со старта набегает около 2 баксов плюс что-то по рэндому выпадет.
phantom_systems
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:48
Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...
Rack
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:07
Rack написав:
Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...
А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.
Amethyst
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:55
Amethyst написав: Rack написав:
Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...
А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.
Bestchange помогает, там меньше заморочек. Да и не обязательно тезер закидывать, есть же разная крипта с фактически нолевой комиссией за перевод.
phantom_systems
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:16
phantom_systems написав: Amethyst написав: Rack написав:
Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...
А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.
Bestchange помогает, там меньше заморочек. Да и не обязательно тезер закидывать, есть же разная крипта с фактически нолевой комиссией за перевод.
та для L1 Basic оно ж не дает ни одного номера кошелька
на шо закинуть биток или эфир
Amethyst
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