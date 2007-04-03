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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3114311531163117
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:43

  Amethyst написав:
  Rack написав:Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...

А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.

Р2Р для покупки небольших сумм юсдт пользуюсь несколько месяцев без всякой верификациии, только эл.почта.
Только не могу понять какой у них лимит на эти р2р, как-то все неоднозначно.
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:53

шо тут местные оракулы кажут? падаем дальше или ростём? А то у меня фомо обострилось.
IMPRINTER
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