Р2Р для покупки небольших сумм юсдт пользуюсь несколько месяцев без всякой верификациии, только эл.почта.
Только не могу понять какой у них лимит на эти р2р, как-то все неоднозначно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:43
Р2Р для покупки небольших сумм юсдт пользуюсь несколько месяцев без всякой верификациии, только эл.почта.
Только не могу понять какой у них лимит на эти р2р, как-то все неоднозначно.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:53
шо тут местные оракулы кажут? падаем дальше или ростём? А то у меня фомо обострилось.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:05
Всегда есть масса вариантов, никто не знает какой сработает.Есть вероятности.Большая пока на дальнейшее снижение.Но завтра выходные начинаются и возможен отскок на 20-21, пока не будет сипуха рядом падать.А в целом ждём 21е и реакцию.Мы тут с Фантомом обсуждали. что если повысят на 0,75 то уже лимит повышений будет почти исчерпан, а это повышение рынок уже заложил.Поэтому самый вероятный сценарий - это краткое погружение с выходом в рост.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:48
Кучинелли
грят могут сразу на 1% и считают, если сча не отскочим - закрепимся ниже 19350 могём и на 17 и ниже, как сипуха себя поведёт...
Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:55
Мне норм даёт, я выше L1 там не верифицировался
Скорее всего на днях снова в рост пойдём. Бутериум пойдёт вверх после Merge, остальное подтянется. Если фонда не подведёт, у деда тоже привстанет.
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 16 вер, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:01
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:07
Дело у тому. шо до конца года ставка не выше 3,5 должна быть и аж до конца следующего около 4.т о если счас на 1%, то дальше просто повильно.В таком варианте проваленная крипта пойдёт опять вверх.тем более что очередное повышение рынок уже заложил последним падением.
Теперь как бы ближе практически... - счас мы всё равно в зоне покупок.Дадут ниже - докупать.Уже купленное даст профит в среднесрок.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:12
Кучинелли
думаешь против сипухи попрёт если шо? перепутал, ташник 1430 уровень давал, а то шо после падения будет отскок понятно
IMPRINTER
20-21 для начало...
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:17
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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