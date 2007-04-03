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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3114311531163117
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:43

  Amethyst написав:
  Rack написав:Вот блин, заставил зарегаться и купить usdt... Самое смешное что я их теперь нигде найти не могу...

А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.

Р2Р для покупки небольших сумм юсдт пользуюсь несколько месяцев без всякой верификациии, только эл.почта.
Только не могу понять какой у них лимит на эти р2р, как-то все неоднозначно.
sergia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:53

шо тут местные оракулы кажут? падаем дальше или ростём? А то у меня фомо обострилось.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:05

  IMPRINTER написав:шо тут местные оракулы кажут? падаем дальше или ростём? А то у меня фомо обострилось.

Всегда есть масса вариантов, никто не знает какой сработает.Есть вероятности.Большая пока на дальнейшее снижение.Но :!: завтра выходные начинаются и возможен отскок на 20-21, пока не будет сипуха рядом падать.А в целом ждём 21е и реакцию.Мы тут с Фантомом обсуждали. что если повысят на 0,75 то уже лимит повышений будет почти исчерпан, а это повышение рынок уже заложил.Поэтому самый вероятный сценарий - это краткое погружение с выходом в рост.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:48

Кучинелли
грят могут сразу на 1% и считают, если сча не отскочим - закрепимся ниже 19350 могём и на 17 и ниже, как сипуха себя поведёт...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:55

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:
  Amethyst написав:А как, за шо вы купили Тезет?
Ведь с L1 Basic ни р2р ни пополняшки с карт не фурычат.

Bestchange помогает, там меньше заморочек. Да и не обязательно тезер закидывать, есть же разная крипта с фактически нолевой комиссией за перевод.

та для L1 Basic оно ж не дает ни одного номера кошелька
на шо закинуть биток или эфир :)

Мне норм даёт, я выше L1 там не верифицировался

Скорее всего на днях снова в рост пойдём. Бутериум пойдёт вверх после Merge, остальное подтянется. Если фонда не подведёт, у деда тоже привстанет.
Востаннє редагувалось phantom_systems в П'ят 16 вер, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:01

  чик написав:Кучинелли
грят могут сразу на 1% и считают, если сча не отскочим - закрепимся ниже 19350 могём и на 17 и ниже, как сипуха себя поведёт...


ну +1% это очень жестко.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:07

  чик написав:Кучинелли
грят могут сразу на 1% и считают, если сча не отскочим - закрепимся ниже 19350 могём и на 17 и ниже, как сипуха себя поведёт...


Дело у тому. шо до конца года ставка не выше 3,5 должна быть и аж до конца следующего около 4.т о если счас на 1%, то дальше просто повильно.В таком варианте проваленная крипта пойдёт опять вверх.тем более что очередное повышение рынок уже заложил последним падением.
Теперь как бы ближе практически... - счас мы всё равно в зоне покупок.Дадут ниже - докупать.Уже купленное даст профит в среднесрок.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:09

Кучинелли

когда откат на 25?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:12

Кучинелли
думаешь против сипухи попрёт если шо? перепутал, ташник 1430 уровень давал, а то шо после падения будет отскок понятно :D

IMPRINTER
20-21 для начало...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Если фонда не подведёт

отож
Но, в чем херня - снп500 таки пробил свой 3900 и теперь у него ближайшая остановочка 3780, это конечно смущает в плане роста крипты.
чик
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  #<1 ... 3114311531163117
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