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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:55
IMPRINTER написав:Кучинелли
когда откат на 25?
Не задавай таких вопросов.Этого не знает никто.Повторю - существует масса вариантов.Лично я придерживаюсь волновой теории.Но и тут волны всегда можно перетасовать.Давай смотреть на график...17600 - 25200 это волна 1.Далее 25200 - 18500 это волна 2.Тогда вероятный вариант, что сейчас развивается волна 3.Её цель выше 25200. т е по разным уровням фибо от 26 до 30+.если пробиваем 18500 вниз, то структура ломается и нужно менять сценарий.Вот и вся кухня.А структура меняется очень часто, поэтому точно ничего утверждать нельзя.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:59
чик написав:
думаешь против сипухи попрёт если шо?
В целом это сомнительно.Но может запросто.Всё дело то в том. что торговые боты настроены на корреляцию с сипи.Их когда нужно переключат на иной алгоритм и усё...Давай согласимся с тем, что снизу очень многие хотят закупиться.Цены уже давно вкусные.У многих монет цены упали до инвесторских или почти.Сейчас накопление по любому.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:52
А когда это ставка по сейвингу на банане упала? Только сегодня заметил, что стала 8.
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Alexey_k9
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:55
пару тижнів тому. але 8% це замануха, це тільки на суми до 2000 usdt/busd
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DmitryK
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