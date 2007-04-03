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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:23
IMPRINTER написав:
но ведмидь походу пришел
похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 01:38
чик написав: IMPRINTER написав:
но ведмидь походу пришел
похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
ну Коля в среду еще точно скажет
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