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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3116311731183119
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:но ведмидь походу пришел

похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:38

  чик написав:
  IMPRINTER написав:но ведмидь походу пришел

похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.


ну Коля в среду еще точно скажет
IMPRINTER
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