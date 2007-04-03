похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 19 вер, 2022 01:38
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:36
Білий Дім вперше за всю історію випустив whitepaper по крипті
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, реально под смарт заточено
Я юзаю Банан на компе и на ТабТрейдере, все норм.
Еще вот ВайтБит попробовал.
Дето валяются реги на Кракен, Секс и Куну. Но такоого я еще не видел
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:49
Вчера я постеснялся обнародовать один проверенный признак приближения ведмедя.Потому, что гарантий не было, просто по опыту своему и других людей.признаком близкого падения есть отстрел мелкокаповых альтов.Не все их знают и смотрят.Но я увидел отстрелы по FOR,OOKI,BEL,NULS и подумал - ну вот оно и близко.Сейчас пишу не для задним числом, а для на будущее для справки.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:52
Я кроме банана комфортно нигде торговать не могу.Я большей частью торгую вручную. попадая кнопкой в нужное место в нужный момент и быстро переключаясь между монетами.На всех др биржах это крайне неудобно и некомфортно.Тоже зареган на десятке кухонь, но почти не пользуюсь.
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