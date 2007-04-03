Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, реально под смарт заточено Я юзаю Банан на компе и на ТабТрейдере, все норм. Еще вот ВайтБит попробовал. Дето валяются реги на Кракен, Секс и Куну. Но такоого я еще не видел
похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
Вчера я постеснялся обнародовать один проверенный признак приближения ведмедя.Потому, что гарантий не было, просто по опыту своему и других людей.признаком близкого падения есть отстрел мелкокаповых альтов.Не все их знают и смотрят.Но я увидел отстрелы по FOR,OOKI,BEL,NULS и подумал - ну вот оно и близко.Сейчас пишу не для задним числом, а для на будущее для справки.
Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, реально под смарт заточено Я юзаю Банан на компе и на ТабТрейдере, все норм. Еще вот ВайтБит попробовал. Дето валяются реги на Кракен, Секс и Куну. Но такоого я еще не видел
Я кроме банана комфортно нигде торговать не могу.Я большей частью торгую вручную. попадая кнопкой в нужное место в нужный момент и быстро переключаясь между монетами.На всех др биржах это крайне неудобно и некомфортно.Тоже зареган на десятке кухонь, но почти не пользуюсь.
Кучинелли написав:Вчера я постеснялся обнародовать один проверенный признак приближения ведмедя.Потому, что гарантий не было, просто по опыту своему и других людей.признаком близкого падения есть отстрел мелкокаповых альтов.Не все их знают и смотрят.Но я увидел отстрелы по FOR,OOKI,BEL,NULS и подумал - ну вот оно и близко.Сейчас пишу не для задним числом, а для на будущее для справки.