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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3117311831193120>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:но ведмидь походу пришел

похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 01:38

  чик написав:
  IMPRINTER написав:но ведмидь походу пришел

похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.


ну Коля в среду еще точно скажет
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:36

Білий Дім вперше за всю історію випустив whitepaper по крипті

https://www.whitehouse.gov/briefing-roo ... al-assets/
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Кстати, о Хуоби.


Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа :)
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, реально под смарт заточено :(
Я юзаю Банан на компе и на ТабТрейдере, все норм.
Еще вот ВайтБит попробовал.
Дето валяются реги на Кракен, Секс и Куну. Но такоого я еще не видел :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:49

  чик написав:
  IMPRINTER написав:но ведмидь походу пришел

похоже на то, определяться будем уже с рабочей недели.


Вчера я постеснялся :) обнародовать один проверенный признак приближения ведмедя.Потому, что гарантий не было, просто по опыту своему и других людей.признаком близкого падения есть отстрел мелкокаповых альтов.Не все их знают и смотрят.Но я увидел отстрелы по FOR,OOKI,BEL,NULS и подумал - ну вот оно и близко.Сейчас пишу не для задним числом, а для на будущее для справки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:52

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:Кстати, о Хуоби.


Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа :)
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, реально под смарт заточено :(
Я юзаю Банан на компе и на ТабТрейдере, все норм.
Еще вот ВайтБит попробовал.
Дето валяются реги на Кракен, Секс и Куну. Но такоого я еще не видел :)


Я кроме банана комфортно нигде торговать не могу.Я большей частью торгую вручную. попадая кнопкой в нужное место в нужный момент и быстро переключаясь между монетами.На всех др биржах это крайне неудобно и некомфортно.Тоже зареган на десятке кухонь, но почти не пользуюсь.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Вчера я постеснялся обнародовать один проверенный признак приближения ведмедя.Потому, что гарантий не было, просто по опыту своему и других людей.признаком близкого падения есть отстрел мелкокаповых альтов.Не все их знают и смотрят.Но я увидел отстрелы по FOR,OOKI,BEL,NULS и подумал - ну вот оно и близко.Сейчас пишу не для задним числом, а для на будущее для справки.


пишут что кит какой-то на 1,3 ярда скупился

Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:43

Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...
Востаннє редагувалось чик в Пон 19 вер, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:55

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AUOVVA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:12

  AUOVVA написав:Больше для истории

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А для Кефира пересчитайте, плиииз
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