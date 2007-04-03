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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09
чик написав:Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...
неверно, если выше 19700
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10
AUOVVA написав:
Больше для истории
Ставлю ордера
17 755
16 646
15 793
14 854
Альты к битку шорт
как то тут ставили вёдра...и потом в шутку писали. что в них только пописяли
ну посмотрим...
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