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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3117311831193120
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09

  чик написав:Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...

неверно, если выше 19700
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10

  AUOVVA написав:Больше для истории

Ставлю ордера
17 755
16 646
15 793
14 854
Альты к битку шорт

как то тут ставили вёдра...и потом в шутку писали. что в них только пописяли :) ну посмотрим...
Кучинелли
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