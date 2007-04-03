неверно, если выше 19700
Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09
неверно, если выше 19700
Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 19 вер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:44
Во-во,я тоже выпрыгнул оттуда,забрал свое,перекрестился и поплевал...китайская тамагочи.
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