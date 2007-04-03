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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3117311831193120
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09

  чик написав:Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...

неверно, если выше 19700
Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь.
https://t.me/P_S_trade
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 19 вер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10

  AUOVVA написав:Больше для истории

Ставлю ордера
17 755
16 646
15 793
14 854
Альты к битку шорт

как то тут ставили вёдра...и потом в шутку писали. что в них только пописяли :) ну посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:44

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:Кстати, о Хуоби.


Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа :)
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, Но такоого я еще не видел :)

Во-во,я тоже выпрыгнул оттуда,забрал свое,перекрестился и поплевал...китайская тамагочи.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:неверно, если выше 19700

этот уровень оказался точным.
чик
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