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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3117311831193120
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09

  чик написав:Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...

неверно, если выше 19700
Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь.
https://t.me/P_S_trade
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 19 вер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10

  AUOVVA написав:Больше для истории

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Альты к битку шорт

как то тут ставили вёдра...и потом в шутку писали. что в них только пописяли :) ну посмотрим...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:44

  Amethyst написав:
  phantom_systems написав:Кстати, о Хуоби.


Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа :)
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, Но такоого я еще не видел :)

Во-во,я тоже выпрыгнул оттуда,забрал свое,перекрестился и поплевал...китайская тамагочи.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 14:44

  Amethyst написав:
  AUOVVA написав:Больше для истории

Ставлю ордера
17 755
16 646
15 793
14 854
Альты к битку шорт

А для Кефира пересчитайте, плиииз

Актуально если пробьет уровень перелома восходящего
тренда 18800-18500
AUOVVA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:неверно, если выше 19700

этот уровень оказался точным.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:36

  чик написав:
  Кучинелли написав:неверно, если выше 19700

этот уровень оказался точным.

да на банане 19680 сдержало рост.но до ставки ещё сутки. кто знает, может вырвутся выше.Я вышел вчера на 19650. сегодня пипсую интрадей.Большинство настроено на падение. поэтому сомнения терзают. а не купить ли :D :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:поэтому сомнения терзают. а не купить ли

всех терзают - какабычна 50/50. в обе стороны "торгую", но продать надо поболе.
вже и "прошлогодний" рипл пашёл :o
чик
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