чик написав:Кучинелли ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...
неверно, если выше 19700 Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь. https://t.me/P_S_trade
Востаннє редагувалось Кучинелли в Пон 19 вер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
да на банане 19680 сдержало рост.но до ставки ещё сутки. кто знает, может вырвутся выше.Я вышел вчера на 19650. сегодня пипсую интрадей.Большинство настроено на падение. поэтому сомнения терзают. а не купить ли