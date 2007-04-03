Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 вер, 2022 18:09
чик написав: Кучинелли
ташник пишет, если закрепимся выше 19300-400 возможно продолжение роста - до куда не знает...
неверно, если выше 19700
Хто бажає гарний контент на рідній мові - будь ласка.Даю посилання на хлопців, канал на укр мові.Я звик до рос мови, але в нашому випадку має значення якість.Дивлюся їх давно. великий відсоток відпрацюваннь.
https://t.me/P_S_trade
Востаннє редагувалось
Кучинелли
в Пон 19 вер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:10
AUOVVA написав:
Больше для истории
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Альты к битку шорт
как то тут ставили вёдра...и потом в шутку писали. что в них только пописяли
ну посмотрим...
Кучинелли
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Додано: Пон 19 вер, 2022 21:44
Amethyst написав: phantom_systems написав:
Кстати, о Хуоби.
Таки закинул 5ЮСДТ погратися. Но это якась дитяча забавка, а не быржа
Пупсики, бонусы, кристаллы... Ни нормально ордер разместить, ни отследить его в чарте, Но такоого я еще не видел
Во-во,я тоже выпрыгнул оттуда,забрал свое,перекрестился и поплевал...китайская тамагочи.
Rack
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Додано: Вів 20 вер, 2022 14:44
Amethyst написав: AUOVVA написав:
Больше для истории
Ставлю ордера
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Альты к битку шорт
А для Кефира пересчитайте, плиииз
Актуально если пробьет уровень перелома восходящего
тренда 18800-18500
AUOVVA
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:23
Кучинелли написав:
неверно, если выше 19700
этот уровень оказался точным.
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Кучинелли
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Додано: Вів 20 вер, 2022 18:47
Кучинелли написав:
поэтому сомнения терзают. а не купить ли
всех терзают - какабычна 50/50. в обе стороны "торгую", но продать надо поболе.
вже и "прошлогодний" рипл пашёл
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Додано: Вів 20 вер, 2022 19:19
Прикол - на битке голова и плечи...только что образовалась...
Кучинелли
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Додано: Вів 20 вер, 2022 19:41
Кучинелли
, на 5минутках пипсуете
Amethyst
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Додано: Вів 20 вер, 2022 20:34
Кучинелли написав:
Прикол - на битке голова и плечи...только что образовалась...
загремим под фанфары (с) сам грил - большинство топит за 18 и ниже. илюха па 11 хочет брать в инвестиции, дороже 22 уже взял - эти ташники ещё те артисты...
Если 18550 будет полноценно пробит вниз (на Н4 допустим закрепится ниже) - буду считать, что начался поход на 17700 хотя бы а там далее по списку.
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