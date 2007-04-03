|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:01
Amethyst написав:Кучинелли
, на 5минутках пипсуете
Да иногда на 5-15 мин.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Вів 20 вер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:02
чик написав: Кучинелли написав:
Прикол - на битке голова и плечи...только что образовалась...
загремим под фанфары (с) сам грил - большинство топит за 18 и ниже. илюха па 11 хочет брать в инвестиции, дороже 22 уже взял - эти ташники ещё те артисты...
Если 18550 будет полноценно пробит вниз (на Н4 допустим закрепится ниже) - буду считать, что начался поход на 17700 хотя бы а там далее по списку.
Ну дак закрепится пока не получается ниже.Смотрим за сипухой. она как бы и вниз идёт, но тоже отскакивает.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:49
Кучинелли
завтра пауэл походу одновременно с путиным будет выступать. обращение на завтра перенесли.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38707
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6180 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|99564
|243993855
|
Вів 20 вер, 2022 21:47
choca
|
|6
|22262
|
|
|7973
|22797091
|
|