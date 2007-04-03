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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3118311931203121
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:01

  Amethyst написав:Кучинелли, на 5минутках пипсуете :)

Да иногда на 5-15 мин.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Вів 20 вер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:02

  чик написав:
  Кучинелли написав:Прикол - на битке голова и плечи...только что образовалась...

загремим под фанфары (с) сам грил - большинство топит за 18 и ниже. илюха па 11 хочет брать в инвестиции, дороже 22 уже взял - эти ташники ещё те артисты...
Если 18550 будет полноценно пробит вниз (на Н4 допустим закрепится ниже) - буду считать, что начался поход на 17700 хотя бы а там далее по списку.


Ну дак закрепится пока не получается ниже.Смотрим за сипухой. она как бы и вниз идёт, но тоже отскакивает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:49

Кучинелли

завтра пауэл походу одновременно с путиным будет выступать. обращение на завтра перенесли.
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  #<1 ... 3118311931203121
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