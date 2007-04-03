Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:01
Amethyst написав: Кучинелли
, на 5минутках пипсуете
Да иногда на 5-15 мин.
Востаннє редагувалось
Кучинелли
в Вів 20 вер, 2022 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:02
чик написав: Кучинелли написав:
Прикол - на битке голова и плечи...только что образовалась...
загремим под фанфары (с) сам грил - большинство топит за 18 и ниже. илюха па 11 хочет брать в инвестиции, дороже 22 уже взял - эти ташники ещё те артисты...
Если 18550 будет полноценно пробит вниз (на Н4 допустим закрепится ниже) - буду считать, что начался поход на 17700 хотя бы а там далее по списку.
Ну дак закрепится пока не получается ниже.Смотрим за сипухой. она как бы и вниз идёт, но тоже отскакивает.
Кучинелли
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:49
Кучинелли завтра пауэл походу одновременно с путиным будет выступать. обращение на завтра перенесли.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:13
на бтс тезер с перепугу начали грести со вчерашнего дня.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:15
чик написав:
на бтс тезер с перепугу начали грести со вчерашнего дня.
вот из бтс?
IMPRINTER
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:27
IMPRINTER https://btc-trade.com.ua
роднойотстой с которого большинство начинало лет 5-7 взад...
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:00
чик написав:
на бтс тезер с перепугу начали грести со вчерашнего дня.
Не только там, обменки на Bestchange тоже. И сейчас почти по 42 берут.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:35
Да, спасибо этой кухне.Я с неё начинал в марте 2017 года.Честно, даже удивительно, что она бодро работает.Бывают проблемы, но устраняются.
Кучинелли
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Додано: Сер 21 вер, 2022 16:38
Посмотрим сегодня будет ли шухер.Многие почему то считают. что мол всех обманут и пойдут рынки вверх.А мне как то кажется. что никто обманывать и не будет и причём долго не будет, не только сегодня и ещё неск месяцев минимум.Ну посмотрим...
Кучинелли
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:11
Кучинелли повторили старый трюк - за пару минут до выступления загнали пачти на 20, поигрались и абратно вниз пока...
чик
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