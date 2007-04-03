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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:50
Каковы ваши прогнозы по ETH?
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vaysh
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32
До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
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fishman
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:36
fishman написав:
До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к
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Zebra
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Додано: Чет 22 вер, 2022 13:58
Zebra написав: fishman написав:
До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к
если будет колебаться 15-25, то зайдем по 15, даже по 16 устроит )
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:01
Zebra написав: fishman написав:
До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к
100%. Столько раз уже такое было. Начиналось со 100 баксов.
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airmax78
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