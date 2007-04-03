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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3119312031213122
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Каковы ваши прогнозы по ETH?
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32

До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:36

  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:58

  Zebra написав:
  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к


если будет колебаться 15-25, то зайдем по 15, даже по 16 устроит )
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:01

  Zebra написав:
  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к

100%. Столько раз уже такое было. Начиналось со 100 баксов.
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:44

  чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?


примат и пумб - бреет за манисенд, горох - нет.
IMPRINTER
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