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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3119312031213122
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Каковы ваши прогнозы по ETH?
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:32

До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:36

  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:58

  Zebra написав:
  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к


если будет колебаться 15-25, то зайдем по 15, даже по 16 устроит )
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:01

  Zebra написав:
  fishman написав:До весны 2023 года роста не будет.
Впереди рецессия экономик США и ЕС. И хз что там у Китая будет.
Так что пока фондовый рынок не очухается, крипта тем более не будет расти. Будет себе флетить 15000-25000...

Когда начнет расти, уже или деньги не успеешь закинуть или жаба начнет давить, что дно не поймал. А оно дальше прет - 25к, 28к ... 48к

100%. Столько раз уже такое было. Начиналось со 100 баксов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 16:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:44

  чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?


примат и пумб - бреет за манисенд, горох - нет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

от дж
Народ, кто торгует на Huobi, лучше перестраховаться и пока вывести оттуда свои средства. Сегодня какая-то подозрительная активность по выводу USDT, Эфира и битка с биржи 🤔 Я так понимаю, что биржу пока так и не смогли продать, т.к не находится покупатель.
Чем вся эта история обернется - непонятно.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 23:08

А где сейчас дешевле всего можно вывести USDT на долларовую карту? Да еще чтобы и банк не цеплялся, откуда денежка. И доллары нормально выдавал, не по "сотке" в день. Инфу в личку, плиз.
yuri_m
 
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  #<1 ... 3119312031213122
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