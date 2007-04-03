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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:04
чик написав:
от дж
Народ, кто торгует на Huobi, лучше перестраховаться и пока вывести оттуда свои средства. Сегодня какая-то подозрительная активность по выводу USDT, Эфира и битка с биржи
Я так понимаю, что биржу пока так и не смогли продать, т.к не находится покупатель.
Чем вся эта история обернется - непонятно.
Часто упоминается Дж, дайте ссылку, плз, для почитать. Спасибо
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Alex_V_K_79
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