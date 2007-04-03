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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3120312131223123
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

чик написав:от дж
Народ, кто торгует на Huobi, лучше перестраховаться и пока вывести оттуда свои средства. Сегодня какая-то подозрительная активность по выводу USDT, Эфира и битка с биржи Я так понимаю, что биржу пока так и не смогли продать, т.к не находится покупатель.
Чем вся эта история обернется - непонятно.
Часто упоминается Дж, дайте ссылку, плз, для почитать. Спасибо

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:58

Alex_V_K_79
https://t.me/s/dowjones_crypto
ашибается, как и все, но грамотный чел...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Мені здається що ми вже ніколи не будемо багатії.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:35

  airmax78 написав:Мені здається що ми вже ніколи не будемо багатії.


а вы в крипте щас или в тезе ждете дна?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:52

  IMPRINTER написав:
никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают

Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:03

  чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?


На украинскую биржу WhiteBit можно заводить гривны с карты Монобанк без комиссии 8)
fishman
 
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