Народ, кто торгует на Huobi, лучше перестраховаться и пока вывести оттуда свои средства. Сегодня какая-то подозрительная активность по выводу USDT, Эфира и битка с биржи Я так понимаю, что биржу пока так и не смогли продать, т.к не находится покупатель. Чем вся эта история обернется - непонятно.
Часто упоминается Дж, дайте ссылку, плз, для почитать. Спасибо
IMPRINTER написав: никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают
Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.
чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?
На украинскую биржу WhiteBit можно заводить гривны с карты Монобанк без комиссии