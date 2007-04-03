Народ, кто торгует на Huobi, лучше перестраховаться и пока вывести оттуда свои средства. Сегодня какая-то подозрительная активность по выводу USDT, Эфира и битка с биржи Я так понимаю, что биржу пока так и не смогли продать, т.к не находится покупатель. Чем вся эта история обернется - непонятно.
Часто упоминается Дж, дайте ссылку, плз, для почитать. Спасибо
IMPRINTER написав: никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают
Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.
чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?
На украинскую биржу WhiteBit можно заводить гривны с карты Монобанк без комиссии
чик написав:оч давно не заводил гривну на биржы. есть карты примат, пумб, моня и виртуалка вр. сча эти банки не по вводили какие то ограничения на выход или какие из них самые лояльные в этом плане, если надумаю добить остатки гришы?
На украинскую биржу WhiteBit можно заводить гривны с карты Монобанк без комиссии
По сути там выходит 1..1.5% за конверт Дед(Кефир)/грн... Вот щас, например, 52736 (Вайт) vs 52057(Банан) на Кефире Лучше, все таки, смотреть в сторону р2р Банана и ловить там 1.01 за грн
IMPRINTER написав: никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают
Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.
ну да, студенты крутильщики-вертельшики сделали это ... за границей он как был +/- 1 к так и есть.
По ситуации... Как обычно неожиданно.СП500 летит вниз - пробил 3700, индекс доллара вверх- уже 113 на момент.А биток и альта почти на месте.Что то тут не так.Я как то писал. что торговых ботов когда нужно будет запросто отключат от корреляции с фондой.Но радости мало.Был уровень 18800 сильная поддержка. теперь пробит и стал сопротивлением, идёт борьба.Если не устоит. то могут РЕЗКО провалить.Брать лонги в такой сит страшновато.Но крипта всегда непредсказуема.