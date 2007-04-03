|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:45
Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2190
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:55
yuri_m написав: IMPRINTER написав:
никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают
Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.
я вывожу на долл карту свифтом через вайс, револют. но лимиты
-
beee
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04
А заводите как?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3141
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:09
phantom_systems написав:
Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.
На момент сиплый отскочил от лоя, не доходя неск пунктов.если не развернётся. то хана.Биток как может сопротивляется. почти не падая.Сегодня пятница. важно как закроются рынки.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1250
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99731
|244197059
|
|
|6
|75217
|
|
|7973
|22797587
|
|