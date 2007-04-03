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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3121312231233124
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:45

Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:55

  yuri_m написав:
  IMPRINTER написав:
никто ЮСДТ не выводит на долларовую карту через банк ... ЮСДТ выводят через обменки - вы приходите, вам выдают доллары анлимитед и никаких вопросов не задают

Так это я и так знаю! Только там комисс хотят 2.7-3%. А хотелось бы вообще бесплатно вывести. Ну или под божеский процент. Да и с обменками сейчас стремно, многие проверенные свернули работу, а на новые можно и нарваться.

я вывожу на долл карту свифтом через вайс, револют. но лимиты
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А заводите как?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:09

  phantom_systems написав:Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.


На момент сиплый отскочил от лоя, не доходя неск пунктов.если не развернётся. то хана.Биток как может сопротивляется. почти не падая.Сегодня пятница. важно как закроются рынки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:17

Кучинелли
тоже удивлён, шо биток ешо не свалился на 18-17...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:45

В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.

Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:54

  phantom_systems написав:Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.


шо за наезд на ждунов? :D
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:59

  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.

Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.

Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 00:01

  antey1969 написав:
  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.

Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.

Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили


я как прочел судорожно полез на банан :D
IMPRINTER
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