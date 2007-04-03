|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38719
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6182 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 24 вер, 2022 11:41
Следим за событиями в Китае...Может преувеличение, а может и мощным триггером стать.Традиционные рынки выходные, биток может сейчас блефовать.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1252
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:45
Аналитический отдел Манипуля. Я был рожден для этой работы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40963
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5074 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99769
|244255593
|
|
|6
|91318
|
|
|7973
|22797718
|
|