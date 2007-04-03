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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3123312431253126
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:54

  phantom_systems написав:Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.


шо за наезд на ждунов? :D
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:59

  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.

Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.

Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 00:01

  antey1969 написав:
  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.

Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.

Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили


я как прочел судорожно полез на банан :D
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 01:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 02:00

  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.


Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:41

Следим за событиями в Китае...Может преувеличение, а может и мощным триггером стать.Традиционные рынки выходные, биток может сейчас блефовать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:45

  IMPRINTER написав:
  Alexey_k9 написав:Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.


Yes

Аналитический отдел Манипуля. Я был рожден для этой работы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:45

  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Це Китай Тайвань збирається "освобождать".
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:50

  AndriyQ написав:
  IMPRINTER написав:В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров

Це Китай Тайвань збирається "освобождать".


собирается, но не сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
airmax78
 
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