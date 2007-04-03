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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:54
phantom_systems написав:
Сайчас сложно определить уровни по деду, когда он гуляет между 18к и 20к. Когда выйдет, тогда будет видно, а выйти он может в любую сторону. Но как мне кажется, скорее вверх, чем вниз. Рано ещё наливать всем ждунам по 15к.
шо за наезд на ждунов?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:59
IMPRINTER написав:
В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров
Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.
Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.
Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили
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antey1969
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:01
antey1969 написав: IMPRINTER написав:
В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров
Технику сняли на видео очевидцы. По словам журналиста-международника Ивана Яковины, в столичном аэропорту многие рейсы отменены, а причина не называется.
Яковина говорит, что ранее появились слухи о возможном военном перевороте и смещении Си Цзиньпиня с поста руководителя страны, но подтверждения этих слухов пока нет.
Пятница...
Кого-то после графина красного розовые слоники посещают.
Но чтобы танковые колоны на Пекин... Видать матерый шмурдяк политологи употребили
я как прочел судорожно полез на банан
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IMPRINTER
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Додано: Суб 24 вер, 2022 01:21
Какие прогнозы по вайтбитовскому токину WBT? Биржа вроде развивается активно.
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Alexey_k9
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Додано: Суб 24 вер, 2022 11:41
Следим за событиями в Китае...Может преувеличение, а может и мощным триггером стать.Традиционные рынки выходные, биток может сейчас блефовать.
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Кучинелли
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:45
Аналитический отдел Манипуля. Я был рожден для этой работы.
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airmax78
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Додано: Нед 25 вер, 2022 13:45
IMPRINTER написав:
В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров
Це Китай Тайвань збирається "освобождать".
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AndriyQ
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Додано: Нед 25 вер, 2022 13:50
AndriyQ написав: IMPRINTER написав:
В направлении Пекина зафиксировали военную колонну длиною в 80 километров
Це Китай Тайвань збирається "освобождать".
собирается, но не сейчас.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 27 вер, 2022 08:31
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
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airmax78
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