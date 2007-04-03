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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3124312531263127
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:39

пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems - остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит :?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:34

  чик написав:пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems - остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит :?


ТАшник должен знать, что выход из треугольника может в любую сторону.Это угадайка, нужно просто ждать.Но и после выхода должен быть ретест.В нашем случае ретест показал ложный выход вверх.
ПС опять включили корреляцию с СП500, кот пошёл обновлять лой.
Кучинелли
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