|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:39
пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems
- остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6899
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5948 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:34
чик написав:
пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems
- остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит
ТАшник должен знать, что выход из треугольника может в любую сторону.Это угадайка, нужно просто ждать.Но и после выхода должен быть ретест.В нашем случае ретест показал ложный выход вверх.
ПС опять включили корреляцию с СП500, кот пошёл обновлять лой.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1252
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|99786
|244444809
|
|
|7975
|22833272
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|91699
|
|