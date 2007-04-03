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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:39
пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems
- остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит
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чик
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:34
чик написав:
пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems
- остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит
ТАшник должен знать, что выход из треугольника может в любую сторону.Это угадайка, нужно просто ждать.Но и после выхода должен быть ретест.В нашем случае ретест показал ложный выход вверх.
ПС опять включили корреляцию с СП500, кот пошёл обновлять лой.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:34
airmax78 написав:
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
тебе совет или консультацию?
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Олежан
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:56
Олежан написав: airmax78 написав:
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
тебе совет или консультацию?
Можно совет. Дальше попытаюсь сам разобраться. Просто никогда раньше не смешивал средства за рубежом и средства в Украине. И даже не думал что такая потребность может возникнуть.
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airmax78
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:14
airmax78 написав: Олежан написав: airmax78 написав:
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
тебе совет или консультацию?
Можно совет. Дальше попытаюсь сам разобраться. Просто никогда раньше не смешивал средства за рубежом и средства в Украине. И даже не думал что такая потребность может возникнуть.
мой совет, запишись на консультацию
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Олежан
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:35
А как же солидарность лосей? Криптокомрадство? И т.п.
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airmax78
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:03
airmax78 написав:
Можно совет.
Советую разобраться с р2р на Банане
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:08
где дно?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:12
загубилося
пока мона недельку попипсовать на Кефире и Батоне
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