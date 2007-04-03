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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3124312531263127
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:39

пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems - остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит :?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:34

  чик написав:пачти все ташники топили за выход вниз, кроме дж и phantom_systems - остальные 50/50. из набранного частично дёшево продалось пока проверил, шо там происходит :?


ТАшник должен знать, что выход из треугольника может в любую сторону.Это угадайка, нужно просто ждать.Но и после выхода должен быть ретест.В нашем случае ретест показал ложный выход вверх.
ПС опять включили корреляцию с СП500, кот пошёл обновлять лой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:34

  airmax78 написав:Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?

тебе совет или консультацию?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:56

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?

тебе совет или консультацию?

Можно совет. Дальше попытаюсь сам разобраться. Просто никогда раньше не смешивал средства за рубежом и средства в Украине. И даже не думал что такая потребность может возникнуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:14

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?

тебе совет или консультацию?

Можно совет. Дальше попытаюсь сам разобраться. Просто никогда раньше не смешивал средства за рубежом и средства в Украине. И даже не думал что такая потребность может возникнуть.

мой совет, запишись на консультацию :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:35

А как же солидарность лосей? Криптокомрадство? И т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:48

  airmax78 написав:А как же солидарность лосей? Криптокомрадство? И т.п.

Ему торговых лосей платными консультациями отбивать приходится :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  airmax78 написав:Можно совет.

Советую разобраться с р2р на Банане
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:08

где дно?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:12

загубилося :(
пока мона недельку попипсовать на Кефире и Батоне :)
Amethyst
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