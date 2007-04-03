да на валютке спросите, там народа больше.
IMPRINTER
хто зна, торгуем то шо бачим. одной хрени продал - другой купил и так по кругу...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 18:56
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:44
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:49
начнём с того, где ЛОКАЛЬНОЕ дно.Т к до дна ещё может быть долго.Основной сценарий и более вероятный в том. что будет скоро отскок до выборов в сша.Отскок этот может быть как с текущих так и с обновления лоя, т е ниже 17600.В процентах и на большом графике это не так и много.Никто не скажет точно, т к цена в середине некоего диапазона.Смотрим на силого, он пытается дальше падать, там цели 3550 и ниже.Но там тоже чётко нарисовалась уже 5волновка вниз.далжон быть отскок или с текущих или с вышеуказанных лоёв.Конечно всем хочется поймать самый минимум, т к на альтах это может быть несколько десятков процентов. которые потом умножатся на Х2-Х3.Но рынок штука не простая...
ПС лично больше склоняюсь к снижению, хотя бы не к 17, хотя бы к 18.
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
мнение:
Додано: Чет 29 вер, 2022 21:30
ты пойми. что такие мнения меняются каждые полчаса.Или понятие закреп нужно наоборот ждать несколько 4х часовых свечей.а тем временем цена убегает в противоположную сторону.В данном сл лучше просто иметь стратегию.не нужно бежать за ценой это приводит к убыткам.Например, по моей стратегии. я хочу купить от 18 и ниже.Значит я не буду реагировать на отскок с текущих. т к можно стать на долго инвестором.Можно пропустить отскок на 20, т к цена может резко потом слиться.Главное придерживаться стратегии, т к все движения взять невозможно, в конечном итоге получается чаще убыток.
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