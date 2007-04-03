Додано: Чет 29 вер, 2022 19:49

IMPRINTER написав: где дно? где дно?

начнём с того, где ЛОКАЛЬНОЕ дно.Т к до дна ещё может быть долго.Основной сценарий и более вероятный в том. что будет скоро отскок до выборов в сша.Отскок этот может быть как с текущих так и с обновления лоя, т е ниже 17600.В процентах и на большом графике это не так и много.Никто не скажет точно, т к цена в середине некоего диапазона.Смотрим на силого, он пытается дальше падать, там цели 3550 и ниже.Но там тоже чётко нарисовалась уже 5волновка вниз.далжон быть отскок или с текущих или с вышеуказанных лоёв.Конечно всем хочется поймать самый минимум, т к на альтах это может быть несколько десятков процентов. которые потом умножатся на Х2-Х3.Но рынок штука не простая...ПС лично больше склоняюсь к снижению, хотя бы не к 17, хотя бы к 18.