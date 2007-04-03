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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3125312631273128
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:56

  airmax78 написав:Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?

да на валютке спросите, там народа больше.

IMPRINTER
хто зна, торгуем то шо бачим. одной хрени продал - другой купил и так по кругу...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:44

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Можно совет.

Советую разобраться с р2р на Банане

Дело говорит.лучший сервис.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:49

  IMPRINTER написав:где дно?

начнём с того, где ЛОКАЛЬНОЕ дно.Т к до дна ещё может быть долго.Основной сценарий и более вероятный в том. что будет скоро отскок до выборов в сша.Отскок этот может быть как с текущих так и с обновления лоя, т е ниже 17600.В процентах и на большом графике это не так и много.Никто не скажет точно, т к цена в середине некоего диапазона.Смотрим на силого, он пытается дальше падать, там цели 3550 и ниже.Но там тоже чётко нарисовалась уже 5волновка вниз.далжон быть отскок или с текущих или с вышеуказанных лоёв.Конечно всем хочется поймать самый минимум, т к на альтах это может быть несколько десятков процентов. которые потом умножатся на Х2-Х3.Но рынок штука не простая...
ПС лично больше склоняюсь к снижению, хотя бы не к 17, хотя бы к 18.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:38

  IMPRINTER написав:где дно?

когда биток па8к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

мнение:
локально важный уровень внизу сейчас это 18750 - пока мы выше него, есть варианты ещё сходить куда-то на рост, 20к может и дальше.
Но закреп ниже 18750 - продолжим ползти в ад потихоньку...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:30

  чик написав:мнение:
локально важный уровень внизу сейчас это 18750 - пока мы выше него, есть варианты ещё сходить куда-то на рост, 20к может и дальше.
Но закреп ниже 18750 - продолжим ползти в ад потихоньку...


ты пойми. что такие мнения меняются каждые полчаса.Или понятие закреп нужно наоборот ждать несколько 4х часовых свечей.а тем временем цена убегает в противоположную сторону.В данном сл лучше просто иметь стратегию.не нужно бежать за ценой :!: это приводит к убыткам.Например, по моей стратегии. я хочу купить от 18 и ниже.Значит я не буду реагировать на отскок с текущих. т к можно стать на долго инвестором.Можно пропустить отскок на 20, т к цена может резко потом слиться.Главное придерживаться стратегии, т к все движения взять невозможно, в конечном итоге получается чаще убыток.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:03

  чик написав:мнение:
локально важный уровень внизу сейчас это 18750 - пока мы выше него, есть варианты ещё сходить куда-то на рост, 20к может и дальше.
Но закреп ниже 18750 - продолжим ползти в ад потихоньку...

Заказал сорокоуст за уровень 18750. Ниже не провалимся - верю.
Не пробий!
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 30 вер, 2022 02:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:что такие мнения меняются каждые полчаса.

у этого нет, он пока уровень не сработает ничо не делает и тоже ждёт ниже - 1770 вроде следующий уровень. но этот 18750 на сегодня - уровни ж меняются по ситуации, как ты и гриш...
биток не докупаю, вчера трохи взял.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:07

  чик написав:
  Кучинелли написав:что такие мнения меняются каждые полчаса.

у этого нет, он пока уровень не сработает ничо не делает и тоже ждёт ниже - 1770 вроде следующий уровень. но этот 18750 на сегодня - уровни ж меняются по ситуации, как ты и гриш...
биток не докупаю, вчера трохи взял.


А я вот размышляю - не переобуться ли пока не поздно.Рисуется картина вверх, жаль мои рисунки не грузятся.Но как обычно - это не точно.Пока думаю... :)
Кучинелли
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