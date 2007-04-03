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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17
airmax78 написав:
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
Могу помочь с этим, если объемы хорошие
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:40
IMPRINTER написав:
поскольку в мире попахивает тотальным 3,14здецуом - это спорно ...
Ну ты по постам Чика понял, что это интрадей. т е быстрые сделки.Я по 19400 вошёл и по 20 только что слился.Забрал небольшую прибыль.Если на гривны перевести. то хороший тормозок получится.
По ситуации - сейчас водораздел очередной.Или это была волна 3 и ещё болтанка в волне 4 и вверх в волне 5.Или это уже отработало АВС.Тут смотреть на СП500 нада.оригинальность момента в том, что закрывается месяц.От этой свечи многие трейдеры и боты будут строить дальнейшую стратегию.
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