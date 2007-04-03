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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17
airmax78 написав:
Комрады, тупой вопрос: как сейчас лучше всего безнал из Европы в Украину заводить и превращать в безнальную гривну?
Могу помочь с этим, если объемы хорошие
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Mugwort
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:40
IMPRINTER написав:
поскольку в мире попахивает тотальным 3,14здецуом - это спорно ...
Ну ты по постам Чика понял, что это интрадей. т е быстрые сделки.Я по 19400 вошёл и по 20 только что слился.Забрал небольшую прибыль.Если на гривны перевести. то хороший тормозок получится.
По ситуации - сейчас водораздел очередной.Или это была волна 3 и ещё болтанка в волне 4 и вверх в волне 5.Или это уже отработало АВС.Тут смотреть на СП500 нада.оригинальность момента в том, что закрывается месяц.От этой свечи многие трейдеры и боты будут строить дальнейшую стратегию.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:40
Кучинелли
у дж и ташника тоже надежды на рост до 21 хоча бы и выше. ну а пока они ждут и дж держит палец на кнопке "бай" апять частично слил 19700-20000 (всё таки не удержался вчерась и сёдня докупил чуток) сразу прикупил юстд дёшево и пановой на откуп ордерки выставил. ты прав, нема у мну стратегии и приходится обходиться тактикой...
если апять уйдём выше 20 и не дадут откупиться ешо хватает старых припасов по разной цене. как и макс брал и па 30-50-60 когда то, и всё не слил вовремя. с альтами таже фигня
прозявил шо рипл вчера прикупил и не слил на 50 - подождёмс...
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чик
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:50
А шо это на Вайте стало все дешевле Банана...
Соломку шоли подстелили?
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Amethyst
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:52
IMPRINTER написав:
где дно?
Нижче 10к.
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AndriyQ
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:58
AndriyQ написав: IMPRINTER написав:
где дно?
Нижче 10к.
ну и где оно, б-ть? тут уже 3-я мировая на носу, а он все 19 к.
Даешь дно для трудящихся!
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:41
IMPRINTER написав: AndriyQ написав: IMPRINTER написав:
где дно?
Нижче 10к.
ну и где оно, б-ть? тут уже 3-я мировая на носу, а он все 19 к.
Даешь дно для трудящихся!
пока "ждуны" 2ой год ждут 10 многие здесь уже заработали на любое дно...
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чик
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:59
чик
Меня и 16 к устроит.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 03:30
IMPRINTER написав:
ну и где оно, б-ть? тут уже 3-я мировая на носу, а он все 19 к.
Даешь дно для трудящихся!
Не раніше, ніж сота тижнева Машка буде дивитися вниз. Як то кажуть - терпіння і труд все перетруть.
чик написав:
пока "ждуны" 2ой год ждут 10 многие здесь уже заработали на любое дно...
На одного "заработавшего" - десять погорільців. Козак піпсовщик не дасть збрехати.
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AndriyQ
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