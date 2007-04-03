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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 11:51
завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!
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IMPRINTER
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Додано: Нед 02 жов, 2022 15:34
IMPRINTER написав:чик
Меня и 16 к устроит.
шо то у мну форум открывается только на смартфоне в браузерах нет?
да скорее всего будет и 16 и ниже - докуда никто не знает. я о том, шо глупо было 2 годика ждать дно при таком графике и естественно заработали не все, но так уж жизнь устроена шо грить про казино...
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чик
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:55
IMPRINTER написав:
завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!
Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.
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Кучинелли
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:26
Кучинелли написав: IMPRINTER написав:
завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!
Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.
надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны )
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IMPRINTER
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:47
IMPRINTER написав: Кучинелли написав: IMPRINTER написав:
завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!
Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.
надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны )
В общем вижу я. что ты хочешь всё очень быстро...Основные сценарии подразумевают ещё очень долгое болтание ниже.Реально разворот произойдёт примерно так -
на очередном снижении, например к 12 толпа будет очередной раз размышлять о следующих уровнях, типа 10-8-5-3...Но должно пройти некоторое накопление. неск недель или даже месяцев.А потом дулю толпе и на какой нибудь очередной новости прыг
И догоняйте.А сейчас может быть локальный заныр и отскок, на них конечно тоже нужно и можно заработать.Но так. чтобы как буратино купить крипту и знать точно, что ты уже через год богат, скорее не получится.
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Кучинелли
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:53
Кучинелли написав:В общем вижу я. что ты хочешь всё очень быстро...
Основные сценарии подразумевают ещё очень долгое болтание ниже.Реально разворот произойдёт примерно так -
на очередном снижении, например к 12 толпа будет очередной раз размышлять о следующих уровнях, типа 10-8-5-3...Но должно пройти некоторое накопление. неск недель или даже месяцев.А потом дулю толпе и на какой нибудь очередной новости прыг
И догоняйте.А сейчас может быть локальный заныр и отскок, на них конечно тоже нужно и можно заработать.Но так. чтобы как буратино купить крипту и знать точно, что ты уже через год богат, скорее не получится.
кончено ) я же хомяк )
если бы не война, то я наверное к этой крипте на пушечный выстрел не подошел, а так беженцу больше нечем заниматься ).
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IMPRINTER
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