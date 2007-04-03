Додано: Нед 02 жов, 2022 18:47

IMPRINTER написав: Кучинелли написав: IMPRINTER написав: завтра срочное заседание ФРС ...

требуем дна! завтра срочное заседание ФРС ...требуем дна!

Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать. Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.



надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны ) надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны )

В общем вижу я. что ты хочешь всё очень быстро...Основные сценарии подразумевают ещё очень долгое болтание ниже.Реально разворот произойдёт примерно так -на очередном снижении, например к 12 толпа будет очередной раз размышлять о следующих уровнях, типа 10-8-5-3...Но должно пройти некоторое накопление. неск недель или даже месяцев.А потом дулю толпе и на какой нибудь очередной новости прыгИ догоняйте.А сейчас может быть локальный заныр и отскок, на них конечно тоже нужно и можно заработать.Но так. чтобы как буратино купить крипту и знать точно, что ты уже через год богат, скорее не получится.