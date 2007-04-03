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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3128312931303131>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 08:33

  чик написав:пока "ждуны" 2ой год ждут 10 многие здесь уже заработали на любое дно...

чирикать не мешки ворочать :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:51

завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 15:34

  IMPRINTER написав:чик

Меня и 16 к устроит.

шо то у мну форум открывается только на смартфоне в браузерах нет?
да скорее всего будет и 16 и ниже - докуда никто не знает. я о том, шо глупо было 2 годика ждать дно при таком графике и естественно заработали не все, но так уж жизнь устроена шо грить про казино...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:55

  IMPRINTER написав:завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!

Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:26

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!

Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.


надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:47

  IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:завтра срочное заседание ФРС ...
требуем дна!

Оно закрытое.Будут решать с чем бороться, с инфляцией или с рецессией.Но результат могут сразу не сказать.


надо брать пример с НБУ и поставить учетку 25%. Шо это за ставка 3,25%? У Аргентинского ЦБ там ставка по-моему вообще 75%. Тогда можно будет вообще затариться битком по цене старой Луны )


В общем вижу я. что ты хочешь всё очень быстро...Основные сценарии подразумевают ещё очень долгое болтание ниже.Реально разворот произойдёт примерно так - :!: на очередном снижении, например к 12 толпа будет очередной раз размышлять о следующих уровнях, типа 10-8-5-3...Но должно пройти некоторое накопление. неск недель или даже месяцев.А потом дулю толпе и на какой нибудь очередной новости прыг :!: И догоняйте.А сейчас может быть локальный заныр и отскок, на них конечно тоже нужно и можно заработать.Но так. чтобы как буратино купить крипту и знать точно, что ты уже через год богат, скорее не получится.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:53

  Кучинелли написав:В общем вижу я. что ты хочешь всё очень быстро...Основные сценарии подразумевают ещё очень долгое болтание ниже.Реально разворот произойдёт примерно так - :!: на очередном снижении, например к 12 толпа будет очередной раз размышлять о следующих уровнях, типа 10-8-5-3...Но должно пройти некоторое накопление. неск недель или даже месяцев.А потом дулю толпе и на какой нибудь очередной новости прыг :!: И догоняйте.А сейчас может быть локальный заныр и отскок, на них конечно тоже нужно и можно заработать.Но так. чтобы как буратино купить крипту и знать точно, что ты уже через год богат, скорее не получится.


кончено ) я же хомяк )
если бы не война, то я наверное к этой крипте на пушечный выстрел не подошел, а так беженцу больше нечем заниматься ).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:кончено ) я же хомяк )


Всё верно.Я тоже хочу и не скрываю.Основная цель - поймать дно и потом спокойно наблюдать как на дереве выростают золотые сольдо.А я трейдер - хомяк.Был тут Дима, кот утверждал, что только холд(ходл), да кроме него такие же.Вот и сейчас я им доказываю, что трейдер всё таки предпочтительней.он БНБ по 700 не продал и т д, а сейчас 280.Я как трейдер тоже не могу поймать хай и лой точно, но всё равно результат лучше.Я тут писал, что полностью вышел когда было 29-30 по битку.а вот сейчас в предвкушении низких цен опять в рынке.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:если бы не война, то я наверное к этой крипте на пушечный выстрел не подошел, а так беженцу больше нечем заниматься


Честно, я думал, что у тебя это произошло т с развитие.Я с тобой пересекался в банковских темах.Для тех, кто не знает, сообщаю, что IMPRINTER - это крутой спец по банковским услугам, хорошо и авторитетно владеет банковскими вопросами.Я был рад увидеть тебя здесь.Ты ж понимаешь, что при правильном подходе депозиты в банках и рядом не стояли с инвестициями в крипту.Многие и я в т ч давно забыли дорогу в банки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:45

Кучинелли

уровень доходности крипты прямо пропорционален уровню возможных потерь )

з.ы. с козаком связи нет по прежнему?
IMPRINTER
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