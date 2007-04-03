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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:50
IMPRINTER написав:Кучинелли
уровень доходности крипты прямо пропорционален уровню возможных потерь )
это очень общее выражение.оно подходит для неподготовленной публики.а её большая часть.более подробно это уже сложно.ну и главное. что каждый сам решает как потратить деньги.и сам за это отвечает.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:52
IMPRINTER написав:
с козаком связи нет по прежнему?
я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?
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Додано: Нед 02 жов, 2022 20:57
Кучинелли написав: IMPRINTER написав:
с козаком связи нет по прежнему?
я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?
аналогично ...
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