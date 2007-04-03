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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3128312931303131
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:50

  IMPRINTER написав:Кучинелли

уровень доходности крипты прямо пропорционален уровню возможных потерь )

это очень общее выражение.оно подходит для неподготовленной публики.а её большая часть.более подробно это уже сложно.ну и главное. что каждый сам решает как потратить деньги.и сам за это отвечает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:с козаком связи нет по прежнему?


я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:57

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:с козаком связи нет по прежнему?


я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?


аналогично ...
IMPRINTER
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