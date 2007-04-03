это очень общее выражение.оно подходит для неподготовленной публики.а её большая часть.более подробно это уже сложно.ну и главное. что каждый сам решает как потратить деньги.и сам за это отвечает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:50
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:57
Додано: Пон 03 жов, 2022 00:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
пока не опустимся ниже 19 есть хороший шанс отскока на 21-23.
Додано: Пон 03 жов, 2022 16:48
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:07
Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50
Кучинелли
в этот раз мало было жд па 10, а то бы попёрли вверх бодрее нужен закреп выше 20...
Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14
Дошли до второго шортового уровня.первый был 19600-19800.Вполне могут тянуть дальше.Но уже заходить крайне опасно.СП500 дошёл до прошлого экстремума 3739, может и до 3850, а может и усё.Важно будет 6го числа инфляция в сша.Рост идёт на том, что для решения возникших проблем как бы нужно печатать и вливать много денег.Но смогут ли наплевать на инфляцию, кот зашкалила почти везде.Начинают вешать лапшу. мол печать денег и повышение ставки одно другому не помеха - это чистый бред и обман.Думаю что на днях рынок определится, больше в итоге склоняюсь к падению.Рост возможен ещё небольшой.
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