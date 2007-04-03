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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3128312931303131
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:50

  IMPRINTER написав:Кучинелли

уровень доходности крипты прямо пропорционален уровню возможных потерь )

это очень общее выражение.оно подходит для неподготовленной публики.а её большая часть.более подробно это уже сложно.ну и главное. что каждый сам решает как потратить деньги.и сам за это отвечает.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:с козаком связи нет по прежнему?


я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:57

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:с козаком связи нет по прежнему?


я не поддерживаю.раньше хорошо общались.последнее, что слышал - он поехал в Донецк к родителям и там ...растворился...где, в чём, куда?


аналогично ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 00:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

пока не опустимся ниже 19 есть хороший шанс отскока на 21-23.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:48

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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:07

  чик написав:пока не опустимся ниже 19 есть хороший шанс отскока на 21-23.

Шанс есть всегда.Только вот проблема - видим шо в мире творится и что то покупать сцыкотно.Думаю все уже слышали за Кредит Сюиз.Но технически да. отскок напрашивается.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:50

Кучинелли
в этот раз мало было жд па 10, а то бы попёрли вверх бодрее :) нужен закреп выше 20...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:14

Дошли до второго шортового уровня.первый был 19600-19800.Вполне могут тянуть дальше.Но уже заходить крайне опасно.СП500 дошёл до прошлого экстремума 3739, может и до 3850, а может и усё.Важно будет 6го числа инфляция в сша.Рост идёт на том, что для решения возникших проблем как бы нужно печатать и вливать много денег.Но смогут ли наплевать на инфляцию, кот зашкалила почти везде.Начинают вешать лапшу. мол печать денег и повышение ставки одно другому не помеха - это чистый бред и обман.Думаю что на днях рынок определится, больше в итоге склоняюсь к падению.Рост возможен ещё небольшой.
Кучинелли
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