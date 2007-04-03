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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3129313031313132
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:51

  Rack написав:IMPRINTER За падение трубят 90% "экспертов" ....а что обычно бывает,когда толпа уверовала?...но это крипторынок,б...


ну скажем так, что ранее и мир не был на гране третьей мировой ... поэтому то, что было не совсем корректно экстраполировать
IMPRINTER
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  #<1 ... 3129313031313132
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