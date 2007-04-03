Додано: Вів 04 жов, 2022 18:36

Одно из объяснений нашумевшего твита этого дегенерата. многим будет цикаво, из одного моего источника.❗️Акции Tesla рухнули почти на 9 процентов после предложения мирного плана по Украине Илоном Маском.С учетом вышепредставленной информации об особенностях нашей психологии, можем ли мы быть уверены, что эта причинно-следственная связь истинна?Предлагаю, взглянуть на график - как визуальное подтверждение поведения толпы.Итак, что мы видим согласно ТА:1) ГиП (голова и плечи) - фигура разворота тренда, которая свидетельствует о предстоящем снижении2) Тройная вершина - тоже сильный разворотный паттерн (отметил тремя крестиками), который, кстати, уже встречался нам в конце 2021 года (также отметил крестами).3) МА200 - фиолетовая скользящая, которая весь 2021 выступала поддержкой, а в апреле 2022 была пробита, после чего вместе с Тройной вершиной и правым плечем ГиП, выступила в качестве сопротивления.4) Скрытая медвежья дивергенция (цена в апреле выше, при этом значение нижнего RSI-графика ниже).Исходя из этого, уже на момент 22 сентября было ясно, что график пойдет вниз (отметил красной вертикалью).С учетом всей вышеозвученной информации, заголовок новости необходимо перефразировать на:❗️Мирный план по Украине был предложен Илоном Маском после того, как акции Tesla рухнули.Другими словами, Маску очень важно было опубликовать что-то провокационное и идущее вразрез с западной позицией, чтобы тем самым свалить падение цены на политический хейт.Таким образом, мы видим манипуляцию по Голдратту, когда не новость влияет на график, а график первичен и от него зависит весь будущий новостной фон.Такова позиция профессионалов и она никак не укладывается в головах диллетантов, подверженных феномену бихевиоризма.Здесь видео (), где уже разбирали подобную манипуляцию от Маска 13 ноября 2021.ВОПРОС - зачем ему дампить собственные акции?Открыта жирная шорт-позиция или же нужно провести отвлекающий маневр?В отчете ()Теслы () за 3 квартал () сказано, что продукции произведено меньше ожидаемого, и вот это уже РЕАЛЬНАЯ фундаментальная причина для снижения котировок.Но оправдываться за неудачный твит гораздо проще, чем за неудачный квартал😉.