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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3130313131323133>
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:51

  Rack написав:IMPRINTER За падение трубят 90% "экспертов" ....а что обычно бывает,когда толпа уверовала?...но это крипторынок,б...


ну скажем так, что ранее и мир не был на гране третьей мировой ... поэтому то, что было не совсем корректно экстраполировать
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:33

IMPRINTER
никто не знает наверняка, есть та и тд. и тп.
просто вероятность роста сча пока выше и не обязательно какой-то одной свечой, если сипуха не свалится...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:05

  Rack написав:IMPRINTER За падение трубят 90% "экспертов" ....а что обычно бывает,когда толпа уверовала?...но это крипторынок,б...


Замечание в целом верное.Я тоже всегда об этом думаю.Но, но, но.Мы то и не падаем уже долго.Падение битка на фоне падающего СП500 вообще что и не было.Вот оно и противоречие с толпой.Но о чём это говорит, о том, что образовалось отложенное движение.И сейчас затягивают вверх.раньше часто так бывало, что стоило пару дней посидеть без сделок и получить хороший профит.Но нет же. влазишь от неусидчивости, а рынок потом красной соплёй вниз тебя резко наказывает.Да и вышеописанное правило работает ведь не на 100% и имеет исключения.В сложившейся ситуации лучше пережидать.И входить в рынок или после падения или после уверенного роста на новостях, что будут печатать свежее бабло.Но пока это под большим вопросом.Писал, что 6го будут данные о инфляции.Не дай Бог они будут хуже прогноза - это пипец всем рынкам будет, т к на фоне рекордных поднятий ставок не достигнуть эффекта - это позор :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:07

  чик написав:IMPRINTER
никто не знает наверняка, есть та и тд. и тп.
просто вероятность роста сча пока выше и не обязательно какой-то одной свечой, если сипуха не свалится...

Сейчас и сипуха и битуха в разворотной зоне.у кого тезер, то входить на момент просто необоснованно.Да, рост могет и ишо, но то вже как растяжка.Я до 6го не буду...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:34

Кучинелли
кто сказал шо надо брать, сижу ровно жду 18 для начала и большая часть из тех, кого слушаю-читаю за рост, а не низ...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:36

грёбаный илон маскарад

Одно из объяснений нашумевшего твита этого дегенерата. многим будет цикаво, из одного моего источника.
❗️Акции Tesla рухнули почти на 9 процентов после предложения мирного плана по Украине Илоном Маском.
(https://twitter.com/elonmusk/status/157 ... ws3JrnSugw)
С учетом вышепредставленной информации об особенностях нашей психологии, можем ли мы быть уверены, что эта причинно-следственная связь истинна?

Предлагаю, взглянуть на график - как визуальное подтверждение поведения толпы.

Итак, что мы видим согласно ТА:

1) ГиП (голова и плечи) - фигура разворота тренда, которая свидетельствует о предстоящем снижении
2) Тройная вершина - тоже сильный разворотный паттерн (отметил тремя крестиками), который, кстати, уже встречался нам в конце 2021 года (также отметил крестами).
3) МА200 - фиолетовая скользящая, которая весь 2021 выступала поддержкой, а в апреле 2022 была пробита, после чего вместе с Тройной вершиной и правым плечем ГиП, выступила в качестве сопротивления.
4) Скрытая медвежья дивергенция (цена в апреле выше, при этом значение нижнего RSI-графика ниже).

Исходя из этого, уже на момент 22 сентября было ясно, что график пойдет вниз (отметил красной вертикалью).

С учетом всей вышеозвученной информации, заголовок новости необходимо перефразировать на:

❗️Мирный план по Украине был предложен Илоном Маском после того, как акции Tesla рухнули.

Другими словами, Маску очень важно было опубликовать что-то провокационное и идущее вразрез с западной позицией, чтобы тем самым свалить падение цены на политический хейт.

Таким образом, мы видим манипуляцию по Голдратту, когда не новость влияет на график, а график первичен и от него зависит весь будущий новостной фон.

Такова позиция профессионалов и она никак не укладывается в головах диллетантов, подверженных феномену бихевиоризма.

Здесь видео (https://t.me/blagotrading/2563), где уже разбирали подобную манипуляцию от Маска 13 ноября 2021.

ВОПРОС - зачем ему дампить собственные акции?

Открыта жирная шорт-позиция или же нужно провести отвлекающий маневр?

В отчете (https://www.cnbc.com/2022/10/02/tesla-t ... mbers.html)Теслы (https://www.cnbc.com/2022/10/02/tesla-t ... mbers.html) за 3 квартал (https://www.cnbc.com/2022/10/02/tesla-t ... mbers.html) сказано, что продукции произведено меньше ожидаемого, и вот это уже РЕАЛЬНАЯ фундаментальная причина для снижения котировок.

Но оправдываться за неудачный твит гораздо проще, чем за неудачный квартал😉.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:40

  чик написав:Кучинелли
кто сказал шо надо брать, сижу ровно жду 18 для начала и большая часть из тех, кого слушаю-читаю за рост, а не низ...


Помнишь, я PS trade тут запостил - грамотные ребята.счас выкатили план в кот сначала 19400 потом опять 19900 а потом 18+...Т е нужно и я буду по ходу ориентироваться, особенно на альтах где будет более сильное движение.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:44

Ну не знаю, я на Луне опять ждюю 2.01 :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:05

Кучинелли
так я и ориентируюсь на такие зигзаги, а на продажу па 21-25 ещё есть немного купленного ниже 19.
шо с гривной творится х.з. и начнбу в отставку...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:17

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IMPRINTER
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