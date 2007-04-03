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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3130313131323133
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:57

Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.


а шо завтра за событие?
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