RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3130313131323133
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:57

Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 30.11.17
Подякував: 170 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.


а шо завтра за событие?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38760
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6188 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 23:41

  IMPRINTER написав:[
если бы не война, то я наверное к этой крипте на пушечный выстрел не подошел, а так беженцу больше нечем заниматься ).

:mrgreen: ржу. У меня таких трое в окружении. До войны не знали что такое Биток как его и где покупать, а сейчас мне мозги промывают дичью типа покупки СВП :mrgreen: много свободного времени у некоторых людей появилось, вот и играют потихоньку)
hume
 
Повідомлень: 8688
З нами з: 27.12.12
Подякував: 924 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:38

IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6911
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5964 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:01

  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...


В 15-30 число заявок на получение пособий по безработице. По инфляции ничего не вижу - во сколько публикуют?
SAndriy1
 
Повідомлень: 545
З нами з: 17.01.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3130313131323133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10015, 10016, 10017
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
100165 244658504
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 09:33
Visky
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22860804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (353)
06.10.2022 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.