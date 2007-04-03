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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 20:57
Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.
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Кучинелли
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Додано: Сер 05 жов, 2022 22:16
Кучинелли написав:
Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.
а шо завтра за событие?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:41
IMPRINTER написав:
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если бы не война, то я наверное к этой крипте на пушечный выстрел не подошел, а так беженцу больше нечем заниматься ).
ржу. У меня таких трое в окружении. До войны не знали что такое Биток как его и где покупать, а сейчас мне мозги промывают дичью типа покупки СВП
много свободного времени у некоторых людей появилось, вот и играют потихоньку)
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Додано: Чет 06 жов, 2022 08:38
IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
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чик
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:01
чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
В 15-30 число заявок на получение пособий по безработице. По инфляции ничего не вижу - во сколько публикуют?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:18
IMPRINTER написав: Кучинелли написав:
Крипторынок оживился как и сиплый.Локально после отскока приоритет сходить повыше.Особенно если завтра не подкачает инфляция в сша.
а шо завтра за событие?
ИПЦ
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:41
SAndriy1 написав: чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
В 15-30 число заявок на получение пособий по безработице. По инфляции ничего не вижу - во сколько публикуют?
Точно не нашёл, обычно около 16.
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:42
Кучинелли написав: SAndriy1 написав: чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
В 15-30 число заявок на получение пособий по безработице. По инфляции ничего не вижу - во сколько публикуют?
Точно не нашёл, обычно около 16.
17.00
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IMPRINTER
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:48
В целом не нужно привязываться к точному времени, т к в эти минуты рынок чаще делает обманные выбросы.Чтобы правильно войти, нужны подтверждения на малых таймфреймах, т е нужно увидеть паттерн, кот подскажет.
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:04
Кучинелли написав:
В целом не нужно привязываться к точному времени, т к в эти минуты рынок чаще делает обманные выбросы.Чтобы правильно войти, нужны подтверждения на малых таймфреймах, т е нужно увидеть паттерн, кот подскажет.
когда увидите паттерн дна, - прошу сообщить )
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